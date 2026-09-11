Sari Pérez Cantú se reúne con CFE para mejorar el servicio en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito de fortalecer la coordinación y dar seguimiento a las necesidades de los distintos sectores de Frontera.

Durante el encuentro, la presidenta municipal agradeció la presencia del representante del superintendente de la CFE, el ingeniero Jesús Heriberto Riojas Cuéllar, así como de los ingenieros Rogelio Abimael López Garza, Francisco Gutiérrez Maldonado y Juan Nicolás Rivero Esquivel, quienes participaron en este diálogo de trabajo.

Sari Pérez Cantú destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con la CFE para atender de manera más oportuna las situaciones que se presentan en las colonias y buscar alternativas que permitan mejorar la atención del servicio de energía eléctrica en el municipio.

En la reunión se revisaron temas relacionados con la eficientización del servicio y la atención de las necesidades que plantean los distintos sectores, además de establecer mecanismos de coordinación para dar seguimiento a estos asuntos.

También participó el director de Obras Públicas del municipio, Carlos Thompson González, con quien se dará continuidad a los temas que requieran la intervención de las áreas municipales y de la paraestatal.

La alcaldesa señaló que el gobierno municipal seguirá trabajando de cerca con la Comisión Federal de Electricidad, manteniendo abiertos los canales de comunicación para escuchar las necesidades de la ciudadanía y buscar respuestas de manera coordinada.

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda el compromiso de seguir trabajando desde el territorio y haciendo equipo con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para atender las necesidades de las familias de Frontera y seguir avanzando con orden y rumbo.