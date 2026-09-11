Diputado Jericó Abramo Masso revisará el Paquete Económico 2027

SALTILLO, COAH.- La Cámara de Diputados realizará una revisión detallada del Paquete Económico 2027 para detectar posibles modificaciones y buscar un fortalecimiento de los recursos destinados a estados y municipios, adelantó el diputado federal Jericó Abramo Masso.

El legislador señaló que la discusión presupuestal deberá considerar el objetivo del Gobierno Federal de reducir el déficit público, pero también las necesidades financieras que enfrentan los gobiernos estatales y ayuntamientos.

Indicó que los diputados revisarán cada uno de los rubros incluidos en la propuesta para determinar cuáles requieren ajustes y, en su caso, impulsar las modificaciones correspondientes durante el proceso legislativo.

"Lo revisaremos a fondo y con mucha responsabilidad, tratar de fortalecer para que haya más recursos para los estados y los municipios, además de disminuir el costo de la deuda", afirmó.

Abramo Masso destacó que el comportamiento de la deuda pública y el costo financiero que representa para las finanzas nacionales serán parte de los temas que deberán analizarse.

Consideró necesario explorar alternativas para disminuir esa carga y permitir que una mayor cantidad de recursos pueda destinarse a otras prioridades.

El diputado también planteó la importancia de procurar una distribución presupuestal que permita a estados y municipios disponer de mayores recursos para atender sus necesidades, particularmente en materia de servicios e infraestructura.

Reconoció que las condiciones financieras del país obligan a mantener un equilibrio entre la disciplina fiscal y las demandas de las diferentes regiones.

Por ello, sostuvo que el análisis del Paquete Económico no debe limitarse a aprobar las cifras planteadas por el Gobierno Federal, sino identificar áreas en las que puedan realizarse mejoras.

Abramo Masso explicó que, una vez revisados los planteamientos contenidos en la propuesta, los legisladores definirán qué cambios pueden promoverse durante la discusión en la Cámara de Diputados.

El legislador subrayó que la reducción del déficit es un compromiso que deberá mantenerse dentro de la planeación financiera, aunque insistió en que esto debe compatibilizarse con las necesidades presupuestales de las entidades federativas y los municipios.

De esta forma, anticipó que la discusión del Paquete Económico 2027 tendrá como uno de sus principales objetivos conciliar la responsabilidad en las finanzas públicas con una mayor asignación de recursos para los gobiernos locales y una reducción del costo de la deuda nacional.