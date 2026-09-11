Fallece motociclista Tras accidente vial

SABINAS, Coah.- Horas después de sufrir un accidente de motocicleta, el ciudadano identificado como Juan Carlos Segovia, de 49 años, falleció en esta ciudad.

Los hechos se registraron en la avenida Constitución, a la altura del cruce con la calle General Nicolás Bravo, en la colonia Jorge B. Cuéllar, informaron las autoridades policiacas.

Los servicios de emergencia recibieron el reporte sobre un motociclista que había sido embestido en dicho punto, por lo que paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana se trasladaron al lugar para brindarle atención. A su llegada, los socorristas localizaron al hombre inconsciente y con múltiples lesiones, entre ellas golpes en los brazos, una herida en el tobillo derecho y una deformidad en la pierna izquierda, por lo que, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de inmediato a un hospital.

El motociclista ingresó al nosocomio aún con signos vitales; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento, situación que fue comunicada a sus familiares.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, destacados en esta localidad, identificaron a la víctima como Juan Carlos Segovia. En el sitio también fue localizado un vehículo Ford, aparentemente relacionado con el accidente.

Hasta el momento no se ha establecido quién conducía el automóvil ni se han determinado las circunstancias precisas en las que ocurrió el atropellamiento, por lo que las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.