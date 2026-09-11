Bloqueo a CFE en Saltillo por fallas en suministro eléctrico

SALTILLO, Coah.- Decenas de ciudadanos bloquearon este viernes la salida de vehículos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Saltillo para exigir una solución a las fallas en el suministro eléctrico que han afectado el funcionamiento de pozos de agua y dejado sin servicio a más de 200 colonias desde el pasado fin de semana.

La protesta se realizó en las instalaciones de la CFE ubicadas sobre la calzada Francisco I. Madero, donde los inconformes impidieron temporalmente la salida de unidades de la paraestatal.

Los ciudadanos señalaron que los cortes de energía han provocado afectaciones directas en el suministro de agua potable, debido a que algunos pozos dejaron de operar.

Durante la manifestación, los inconformes reclamaron que la falta de electricidad agravó los problemas para conseguir agua y generó gastos adicionales para las familias. Uno de los manifestantes explicó que, ante la falta de agua de calidad, algunas familias han tenido que comprar garrafones incluso para bañarse.

Los inconformes también expresaron su molestia por la calidad del agua distribuida mediante algunas pipas particulares. Uno de los manifestantes afirmó que el líquido que recibe en su domicilio presenta una coloración café y que únicamente lo utiliza para el sanitario. Para otras necesidades, como bañarse, señaló que su familia ha tenido que comprar agua en garrafones, lo que representa un gasto adicional.

Durante el diálogo con las autoridades se aclaró que las pipas señaladas por los ciudadanos no corresponden al servicio de Aguas de Saltillo.

Mientras continuaba el bloqueo, una jueza pública y una grúa acudieron al lugar para retirar un vehículo que obstruía la entrada al estacionamiento de las unidades de la CFE. Posteriormente, personal de la Secretaría del Ayuntamiento de Saltillo llegó a las instalaciones para dialogar con los ciudadanos y buscar una solución al conflicto.

Tras las negociaciones, los manifestantes retiraron el bloqueo y se permitió nuevamente la salida de los vehículos de la CFE. La protesta se registró en medio de las afectaciones ocasionadas por los cortes de energía y la interrupción del suministro de agua potable en distintos sectores de Saltillo.