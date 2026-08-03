Caída en ventas de tortilla afecta a negocios en la región

La caída en las ventas de tortilla de maíz alcanzó hasta 23 por ciento en los últimos meses, una reducción que ya provocó el cierre de negocios y la salida de algunos industriales del mercado, informó Alejo Peña Salazar, presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla.

El dirigente señaló que, a cuatro meses del último ajuste al precio de la tortilla, el principal impacto no ha sido una reducción en el consumo de las familias, sino en las ventas de los establecimientos, debido a que los consumidores destinan ahora la totalidad del producto adquirido a la alimentación.

"Anteriormente compraban un kilo de tortilla y lo que sobraba lo utilizaban para otras necesidades; ahora el kilo completo se destina a la alimentación", explicó.

Peña Salazar indicó que actualmente el precio se ubica en 30 pesos por 800 gramos y 32 pesos por kilogramo, con productos que incluyen papel, bolsa y etiqueta con información de ingredientes.

Recordó que el incremento aplicado hace cuatro meses fue el primero en tres años, periodo durante el cual el kilo de tortilla se mantuvo en 28 pesos.

Explicó que el ajuste respondió al aumento en los costos de operación, entre ellos aceite, gasolina, energía eléctrica, salarios, cuotas del Seguro Social y principalmente el precio de la harina, considerada el principal insumo para la elaboración de tortilla.

"El aumento fue una necesidad ante el incremento de los costos, después de tres años sin subir el precio", señaló.

El presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla detalló que la disminución en ventas ha generado afectaciones entre los agremiados. De los aproximadamente 160 a 170 integrantes actuales de la organización, siete negocios han reducido operaciones o abandonado la actividad durante este año.

Precisó que entre seis a siete establecimientos cerraron definitivamente, mientras que otros tres únicamente trabajan uno o dos días por semana debido a la baja demanda.

Peña Salazar recordó que en años anteriores el padrón de industriales llegó a sumar cerca de 200 integrantes o más, pero actualmente enfrenta una reducción derivada de la complicada situación económica en la Región Centro.

"Sabemos que la situación económica en la región está muy difícil y eso también afecta a nuestro sector", afirmó.