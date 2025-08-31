Choque de autos y postes en colonia Cañadas del Mirador por conductor ebrio

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un joven de apenas 19 años desató un aparatoso accidente en la colonia Cañadas del Mirador, al perder el control de la camioneta tipo Pick Up sin placas que conducía en estado de ebriedad.

El percance ocurrió sobre la calle Federalismo, donde el conductor impactó al menos a cinco vehículos estacionados y una unidad de transporte público.

En su recorrido también derribó dos postes, uno de energía eléctrica y otro de telecomunicaciones, lo que provocó daños materiales significativos y afectaciones en los servicios básicos de la zona.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron de inmediato para atender la emergencia.

En el sitio fue valorado Joaquín Valdez Rivas, de 62 años, conductor de una combi de ruta, quien presentó una lesión en el hombro izquierdo que le dificultaba la movilidad. Tras la revisión médica inicial, fue trasladado al IMSS 2 en código amarillo para descartar una fractura de clavícula.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal aseguraron al joven responsable, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para responder por los daños ocasionados y las lesiones provocadas.