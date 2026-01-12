Arranca en Múzquiz el "Operativo Invierno"

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de brindar apoyo a las familias más vulnerables ante la temporada invernal, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez dio inicio a la Brigada "Operativo Invierno" en la comunidad de Rancherías, perteneciente al municipio de Múzquiz.

Durante el arranque de esta iniciativa, la edil destacó la importancia de estar cerca de la ciudadanía en momentos donde las bajas temperaturas representan un riesgo para la salud, especialmente en sectores con mayor necesidad.

"Acudimos a los hogares para acompañar a la población y entregar cobertores ante las bajas temperaturas", expresó.

La importancia del apoyo invernal

El programa contempla la entrega de apoyos invernales como cobijas y artículos de primera necesidad, priorizando a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación vulnerable.

La brigada recorrerá diversas comunidades del municipio en los próximos días.

Jiménez Gutiérrez subrayó que esta acción se realiza en coordinación con el equipo Mejora, reafirmando el compromiso de su administración con el bienestar social.

"Seguimos trabajando unidos para cuidar a nuestra gente y estar cerca de quienes más lo necesitan", puntualizó.

Agradecimientos de la comunidad

Vecinos de Rancherías agradecieron la visita de las autoridades y reconocieron el esfuerzo por llevar ayuda directamente a sus hogares.

El "Operativo Invierno" continuará su recorrido por otras localidades rurales del municipio, como parte de una estrategia integral de atención ciudadana.