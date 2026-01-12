Cae de nuevo sorteo de autos en Monclova

Desde Monclova hasta el reflector nacional llegó la suerte, luego de que un trabajador de la construcción se convirtiera en el ganador del sorteo "Mega Combo Millonario" organizado por Rifas Económicas Chihuahua. El anuncio, realizado el pasado 6 de enero, causó revuelo en redes sociales al confirmarse que el boleto ganador pertenecía a un participante originario de esta ciudad de Coahuila. El afortunado fue identificado como Luis Alberto Ruelas Juárez, quien adquirió el boleto número 8278560 el 24 de diciembre de 2025, mismo que se encontraba debidamente pagado y cumplía con todos los lineamientos establecidos por la plataforma.

¿Cómo ocurrió el sorteo?

De acuerdo con la información difundida, el ganador había decidido junto a su pareja invertir parte de su aguinaldo en la compra de 20 boletos, una decisión que terminó por cambiarles la vida. El premio corresponde a uno de los combos más atractivos que ha rifado la empresa en los últimos meses, al incluir vehículos de lujo y alto desempeño como un Lamborghini Huracán, un Chevrolet Corvette C8 y una Ford Raptor R, además de varias camionetas de gama alta, entre ellas GMC Sierra Denali, Chevrolet Silverado y una Sierra Denali Super Cargada, así como un Nissan Sentra SR.

Reacciones del ganador

Tras darse a conocer el resultado, el propio Ruelas Juárez compartió que al recibir la llamada no podían creer lo que estaba sucediendo. Señaló que, más allá de los vehículos, su interés principal es obtener el efectivo para invertirlo en herramientas y material que le permitan seguir trabajando y generar más ingresos, manteniendo los pies en la tierra pese al inesperado golpe de suerte.