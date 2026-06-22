Accidente vial arruina celebración del Día del Padre en Monclova

La celebración del Día del Padre quedó truncada por un accidente vial registrado la tarde de este domingo sobre el bulevar San José, donde una presunta invasión de carril derivó en un fuerte encontronazo que dejó a dos motociclistas lesionados y movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El percance ocurrió a la altura de la calle Purísima. Por esa vía circulaban Alfonso Rafael Maltos y Dora Azalia Salas a bordo de una motocicleta Honda Cargo color blanco, desplazándose con dirección al norte sobre una arteria considerada de circulación preferente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el trayecto de la pareja se vio interrumpido cuando un automóvil MG color rojo, conducido por Vilma Guadalupe Torres, efectuó una vuelta en "U" en plena vialidad. La maniobra fue realizada sin respetar el paso de los vehículos que transitaban por el carril principal.

La acción dejó sin margen de reacción a los ocupantes de la motocicleta. En cuestión de segundos, la unidad de dos ruedas terminó impactándose contra el costado del vehículo, provocando que ambos tripulantes sufrieran golpes y contusiones.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados. Tras una valoración médica, se determinó que las heridas no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario un traslado de emergencia.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos, aseguraron el área y realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente. Las primeras conclusiones señalaron que la conductora del automóvil invadió la trayectoria preferencial al ejecutar la maniobra.

Aunque el saldo no incluyó lesiones graves, el accidente dejó daños materiales considerables y terminó por arruinar los planes familiares de la pareja, que se dirigía a una reunión para conmemorar el Día del Padre.