Jóvenes pugilistas brillan en Cuatro Ciénegas con Bless Boxing Club

FRONTERA, COAHUILA.- Con gran participación de talento local y la presencia de jóvenes pugilistas de municipios como Piedras Negras, Frontera y otras regiones de Coahuila, Cuatro Ciénegas se convirtió en sede de una intensa jornada boxística con más de 25 peleas amateur organizadas por Bless Boxing Club.

Niños y jóvenes llegaron cargados de disciplina, coraje y la firme intención de demostrar su preparación sobre el ring, en un evento que reunió no solo competencia deportiva, sino también convivencia familiar y promoción turística para el municipio.

El director de Deportes, Pedro Gutiérrez, reconoció el esfuerzo de Bless Boxing Club por hacer posible este encuentro, destacando que el deporte une comunidades y abre oportunidades para las nuevas generaciones. "Un reconocimiento enorme a Bless Boxing Club por organizar un evento que convirtió a Cuatro Ciénegas en casa de campeones", expresó.

Señaló que la presencia de deportistas de distintos puntos del estado demuestra que el boxeo y el deporte en general no conocen fronteras municipales, ya que cada combate representa horas de entrenamiento, sacrificio familiar y el compromiso de seguir un camino basado en valores.

"A todos los visitantes: Cuatro Ciénegas les abre las puertas con orgullo. Esto es turismo deportivo en su mejor expresión, jóvenes que viajan no a buscar diversión fácil, sino a competir, a crecer, a conocer y a dejarse conocer", añadió.

Asimismo, agradeció a entrenadores, jueces, familias y competidores por formar parte de esta jornada que fortaleció la convivencia regional. "El campeón no nace el día que gana. Nace el día que decide no rendirse", concluyó.