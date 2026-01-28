Reparan daños en CECyTEC Frontera tras accidente

FRONTERA, COAHUILA.- El responsable del accidente en el que un vehículo ingresó al plantel CECyTEC Frontera y derribó parte de la malla ciclónica se hizo cargo de los daños, los cuales fueron reparados el mismo día, por lo que las actividades escolares continuaron con normalidad.

De acuerdo con información recabada, el percance ocurrió la mañana del martes sobre la calle Francisco de Luna, en la colonia Guadalupe Borja, donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal tras registrarse un aparatoso choque frontal frente a un plantel educativo, que dejó dos vehículos prácticamente destrozados y daños a la infraestructura escolar.

El accidente se originó cuando un automóvil Cougar negro, conducido por Juan Carlos, circulaba con dirección al norte y presuntamente a velocidad inmoderada, además de encontrarse en estado inconveniente, ya que regresaba a su domicilio tras haber amanecido. Al tomar una curva prolongada, el conductor perdió el control del volante, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra otro vehículo.

La fuerza del impacto provocó que el Cougar fuera proyectado varios metros hasta terminar incrustado contra la malla ciclónica del plantel CECyTEC Frontera, el cual se encuentra dentro de las instalaciones de la Secundaria Técnica número 74.

El director de Educación en Frontera, Félix Rodríguez Ramos, informó que una parte de la barda de malla ciclónica fue derribada; sin embargo, destacó que los responsables asumieron los daños y realizaron la reparación ese mismo día. "El daño ya está reparado y las clases se tomaron de forma normal. Es el único incidente de este tipo que hemos tenido", señaló.

Añadió que, de manera independiente, se tiene conocimiento de un caso de robo en la escuela Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Occidental, del cual se espera contar con más detalles en las próximas horas.