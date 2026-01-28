Obras Públicas rehabilitan calles en San Buenaventura con bacheo

San Buenaventura, Coah.- Javier Flores Rodríguez, alcalde de San Buenaventura, a través de Obras Públicas, avanza con el programa de bacheo para brindar calles estables y seguras a la ciudadanía. El objetivo del programa es rehabilitar calles y mejorar la movilidad en distintos sectores del municipio para prevenir riesgos en automovilistas y evitar desgaste asfáltico.

El director de Obras Públicas, Julio Ríos Estrada, informó que se dio seguimiento a estas acciones como parte del compromiso de mantener en mejores condiciones la infraestructura vial. En los trabajos recientes, se aplicaron 350 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la calle Monclova, en el cruce con la calle Juárez. Ríos Estrada señaló que el programa de bacheo tiene como meta superar los 600 metros cuadrados de rehabilitación, lo que permitirá mejorar significativamente diversas vialidades del municipio.

Además de atender las necesidades ciudadanas y ofrecer calles más seguras y funcionales para automovilistas y peatones, Obras Públicas refuerza el programa de bacheo 2026.