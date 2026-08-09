Cierra carretera federal 57 por accidente en Los Chorros

SALTILLO, Coah. - Un accidente entre dos unidades de carga provocó este domingo el cierre de la carretera federal 57, en el tramo de Los Chorros, donde una de ellas terminó volcada.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un transporte de carga sufrió una falla en los frenos, lo que ocasionó que la unidad impactara contra los muros de concreto.

El accidente involucró a dos unidades de carga

Posteriormente, el vehículo chocó contra otra unidad de carga que circulaba en sentido contrario y terminó volcado sobre la carretera.

El accidente obligó a cerrar la circulación en ambos sentidos durante varias horas, mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades involucradas.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional abanderaron la zona para mantener la seguridad en el sitio y apoyar en las labores derivadas del percance.

Atención a los involucrados

Paramédicos de CAPUFE atendieron a los involucrados. De acuerdo con los primeros reportes, no fue necesario trasladarlos a un hospital.