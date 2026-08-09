Enrique Martínez invita a curso de Menú Braille en Coahuila

Aún hay lugares disponibles para la capacitación masiva sobre menús en braille para restaurantes, que la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila realizará el próximo 31 de agosto, informó Enrique Martínez, titular de la dependencia.

El funcionario señaló que el registro permanecerá abierto durante el mes y que todavía no se define el número de participantes, aunque se espera una asistencia nutrida.

Capacitación para la inclusión en restaurantes

La capacitación forma parte del programa de inclusión dirigido a establecimientos gastronómicos, que contempla la elaboración y entrega de menús en braille, así como acciones de capacitación para favorecer una atención incluyente a las personas con discapacidad visual.

Martínez informó que entre 20 y 25 establecimientos de todo el estado han tenido relación con el programa. La mayoría ya cuenta con su menú en braille, mientras que algunos también han capacitado a su personal en Lengua de Señas Mexicana y otros participarán en las próximas jornadas.

"Vemos una actitud muy positiva por parte de todos los restauranteros, no nada más de la región sureste, sino de todo el Estado", afirmó.

Proceso de elaboración de menús en braille

Explicó que los establecimientos han solicitado incorporarse al programa a través de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), con la que la Secretaría mantiene un convenio, así como directamente con la dependencia.

El programa contempla la elaboración de menús en braille, proceso que, de acuerdo con el secretario, se realiza de manera artesanal. También incluye reuniones con los establecimientos y recomendaciones para favorecer una atención incluyente.

Martínez indicó que las capacitaciones pueden realizarse de manera particular cuando un establecimiento cuenta con una cantidad importante de personal. Cuando los grupos son menores, se organizan jornadas conjuntas.

Los interesados en participar en la capacitación del 31 de agosto pueden registrarse mediante la Canirac o directamente a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, así como de las redes sociales de los funcionarios.

El secretario subrayó que la participación en el programa es completamente gratuita.