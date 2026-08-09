Acuchilla mujer a su pareja y muere

Un joven de 21 años murió tras sufrir una herida con arma blanca durante una discusión en un domicilio de la colonia Rubén Jaramillo.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Sergio García Cabral, donde la pareja comenzó a discutir luego de que el joven pidiera a su novia que dejara de ingerir bebidas alcohólicas.

La discusión se originó por el consumo de alcohol de la joven, quien tomó un arma blanca.

Durante el altercado, la mujer tomó un arma blanca y lesionó al joven en una pierna, presuntamente al perforarle una arteria, lo que le provocó una grave hemorragia.

Familiares y vecinos trasladaron al lesionado a las instalaciones de la Cruz Roja para que recibiera atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el joven sufrió dos paros cardíacos y finalmente perdió la vida.

El joven sufrió una grave hemorragia tras ser herido en una pierna, lo que le causó dos paros cardíacos.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a la mujer, también de 21 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público en calidad de presunta responsable.

La mujer, de 21 años, fue detenida y está a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.