Matan a adolescente cuando salía del baile

Un joven de 17 años murió tras ser atacado con un arma blanca en el tórax, luego de salir de un baile en el ejido El Clavel.

SALTILLO, Coah. - Un adolescente de 17 años, identificado como Luis Fernando, murió durante la madrugada de este domingo luego de ser atacado con un arma blanca en el tórax al salir de un baile en el ejido El Clavel.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue interceptado en el estacionamiento por otro sujeto, con quien presuntamente tenía viejas rencillas.

Tras una discusión, el agresor habría lesionado al adolescente en el tórax con un arma blanca y posteriormente huyó del lugar.

Amigos de Luis Fernando lo trasladaron en una camioneta hasta la Cruz Roja; sin embargo, al llegar, los médicos únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias para identificar y localizar al responsable del ataque.

El cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley como parte de las diligencias correspondientes.