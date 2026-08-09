Recibe DIF Saltillo aparatos de ortopedia

SALTILLO, COAHUILA.- El DIF Saltillo recibió de una tienda de conveniencia una donación de aparatos ortopédicos con un valor de 490 mil pesos, que serán entregados a personas que requieren apoyo para mejorar su movilidad y calidad de vida.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó la colaboración con la tienda de conveniencia y reconoció su labor social.

"Estamos sumamente agradecidos por la donación de estos aparatos ortopédicos que serán entregados a las y los saltillenses que solicitan apoyo a través de DIF Saltillo", dijo.

López Naranjo señaló que los aparatos permitirán a sus beneficiarios mejorar su movilidad y, con ello, su calidad de vida y la de las personas que los rodean.

La entrega fue realizada por Karla Consuelo Esquivel Silva, quien asistió en representación de la tienda de conveniencia.

La donación y su impacto

La presidenta honoraria del DIF Saltillo recordó que desde julio y durante agosto y septiembre se mantiene activo el programa de redondeo Cambio x Cambio en la tienda de conveniencia. Los recursos recaudados serán destinados a las estancias infantiles del DIF Saltillo para la remodelación de cocinas y la alimentación de niñas y niños.

En la entrega estuvieron Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Lorena González Valdés, directora de Voluntariado del DIF Saltillo, y Ana Lucía Morales Flores, directora de Programas Sociales del DIF Saltillo.