Choque en la Monterrey deja 3 menores lesionados

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente automovilístico registrado durante la mañana de este viernes en calles de la colonia Guadalupe dejó como saldo tres menores con golpes leves y cuantiosos daños materiales, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El percance ocurrió alrededor de las 07:40 horas sobre la avenida Monterrey, a la altura del cruce con la calle Guatemala, donde vecinos reportaron el fuerte impacto entre dos camionetas.

De acuerdo con los primeros reportes, la presunta responsable fue identificada como Claudia, quien conducía una camioneta Ford Platinum. Según las autoridades, la mujer habría omitido el señalamiento de alto al llegar al cruce, lo que provocó que se atravesara al paso de otro vehículo que circulaba con preferencia.

La unidad afectada era una camioneta JAC en color celeste, conducida por Laura, de 30 años, quien en ese momento se desplazaba sobre la avenida Monterrey con dirección al oriente.

En el interior de la camioneta viajaban su hijo y dos de sus sobrinos, quienes se llevaron el susto de la mañana cuando la camioneta Ford impactó el costado izquierdo del vehículo en el que se trasladaban.

Tras el fuerte golpe, testigos solicitaron la presencia de cuerpos de emergencia, arribando paramédicos para valorar a los menores que viajaban en la unidad afectada.

Afortunadamente, tras la revisión médica se confirmó que los tres niños únicamente presentaban golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Posteriormente, familiares acudieron al lugar y se encargaron de llevarlos a su domicilio.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la vialidad en la zona mientras se retiraban las unidades involucradas.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el accidente se originó debido a la omisión del alto por parte de la conductora de la camioneta Ford, por lo que se llevarían a cabo las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades y determinar el pago de los daños ocasionados.