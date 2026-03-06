Contactanos
Avanza Múzquiz en Cultura Vial y Respeto a Espacios Públicos

Las nuevas áreas de 'No Estacionarse' y la señalización en rampas de acceso son parte de un esfuerzo por garantizar el respeto a los espacios destinados a personas con discapacidad en Múzquiz.

Por Carolina Salomón - 06 marzo, 2026 - 12:13 p.m.
      Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que dirige la Presidenta Municipal Laura Jiménez, a través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, llevó a cabo trabajos de delimitación de áreas de "No Estacionarse", así como la señalización en rampas de acceso y esquinas en la plaza principal Plaza Miguel Hidalgo, ubicada en la cabecera municipal.

      Acciones de la autoridad

      Estas acciones tienen como objetivo mejorar la movilidad vehicular y peatonal, garantizar el respeto a los espacios destinados para personas con discapacidad y fortalecer la seguridad en uno de los puntos más concurridos del municipio.

      El personal de Vialidad realizó la pintura y delimitación correspondiente en zonas estratégicas, buscando generar mayor orden en la circulación diaria y prevenir accidentes, especialmente en horarios de mayor afluencia.

      Compromiso del Gobierno Municipal

      El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir implementando medidas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía, promoviendo una cultura vial basada en el respeto y la responsabilidad compartida.

