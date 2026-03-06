Avanza Múzquiz en Cultura Vial y Respeto a Espacios Públicos

Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que dirige la Presidenta Municipal Laura Jiménez, a través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, llevó a cabo trabajos de delimitación de áreas de "No Estacionarse", así como la señalización en rampas de acceso y esquinas en la plaza principal Plaza Miguel Hidalgo, ubicada en la cabecera municipal.

Acciones de la autoridad

Estas acciones tienen como objetivo mejorar la movilidad vehicular y peatonal, garantizar el respeto a los espacios destinados para personas con discapacidad y fortalecer la seguridad en uno de los puntos más concurridos del municipio.

El personal de Vialidad realizó la pintura y delimitación correspondiente en zonas estratégicas, buscando generar mayor orden en la circulación diaria y prevenir accidentes, especialmente en horarios de mayor afluencia.

Compromiso del Gobierno Municipal

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir implementando medidas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía, promoviendo una cultura vial basada en el respeto y la responsabilidad compartida.