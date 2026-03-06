Descalabran a alumna de secundaria en Nava

Nava, Coah. — Una alumna de la Escuela Secundaria "Vito Alessio Robles" resultó lesionada en la cabeza y tuvo que ser trasladada a un hospital luego de recibir el impacto de una piedra que le provocó una herida con sangrado constante.

De acuerdo con la información recabada, la estudiante fue atendida inicialmente en el área de prefectura del plantel, donde personal escolar permaneció con ella mientras solicitaban el apoyo de una ambulancia para su traslado.

Paramédicos arribaron al lugar y posteriormente trasladaron a la joven a un hospital de la localidad, donde fue atendida por personal médico que le aplicó varias puntadas para cerrar una herida de aproximadamente cinco centímetros en la cabeza.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De manera extraoficial trascendió entre alumnos del plantel que el incidente ocurrió mientras varios estudiantes se encontraban arrojándose piedras, y una de ellas terminó impactando a la alumna, causándole la lesión.

Acciones de la autoridad

También se mencionó que no es la primera ocasión en que se registran incidentes de este tipo dentro o en las inmediaciones de la institución, por lo que se espera que las autoridades escolares tomen medidas para prevenir nuevas situaciones y reforzar la seguridad entre los estudiantes.