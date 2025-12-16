Conductora denuncia agresión tras choque en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Señalan a un elemento adscrito al Ministerio Público de San Buenaventura, identificado como Demetrio Valdez Ruiz, de haber protagonizado un choque por alcance y posteriormente agredir y amenazar a la conductora afectada, para después darse a la fuga con el presunto apoyo de un policía vestido de civil.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, Karen Jazmín, los hechos ocurrieron la noche del domingo 14 de diciembre, cuando conducía una camioneta Ford Ranger color blanco sobre la avenida Soledad, conocida como el nuevo par vial, a la altura de la calle Morelos, en la colonia Occidental de Frontera.

En ese punto, su unidad fue impactada en la parte trasera por una camioneta tipo SUV, marca Volkswagen Taos, con placas EWA 746-D, conducida por un hombre.

Karen Jazmín señaló que tras el choque, el conductor descendió del vehículo y presuntamente la agredió física y verbalmente, además de amenazarla, para luego huir del lugar. La afectada aseguró que un policía vestido de civil habría intervenido para facilitar la retirada del señalado.

En el sitio del accidente, uno de los agentes presentes indicó que acudieron a auxiliar a un supuesto funcionario de Recaudación de Rentas; sin embargo, la conductora realizó su propia investigación y, mediante el número de placas, confirmó que el vehículo involucrado estaría a nombre de Demetrio Valdez Ruiz, con domicilio en el municipio de San Buenaventura.

La afectada informó que cuenta con videos e imágenes en las que se puede ver los vehículos involucrados y los daños de los mismos. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre los hechos ni sobre la actuación de los elementos que estuvieron presentes en el lugar del percance.