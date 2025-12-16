DIF Municipal organiza posada para adultos mayores en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah. - En un ambiente lleno de armonía, alegría y sana convivencia, el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Municipal llevó a cabo la tradicional posada del grupo de Adultos Mayores, un emotivo encuentro en el que las y los asistentes disfrutaron de una tarde especialmente preparada para ellos, fortaleciendo la convivencia y el bienestar social.

El Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega acompañó a la Presidenta Honoraria del DIF, Leticia Medina, durante esta celebración, donde se compartieron momentos de cercanía, atención y diversos detalles pensados para las y los adultos mayores, además de un animado espacio que fomentó la integración y la convivencia entre los asistentes.

Durante el evento, el Presidente Municipal destacó la importancia de atender de manera permanente a este sector de la población, subrayando que las personas adultas mayores merecen espacios seguros, dignos y llenos de calidez, que contribuyan a su bienestar emocional y social.

"Para nuestra administración es fundamental reconocer y valorar a quienes han construido la grandeza de nuestro municipio, brindarles espacios de convivencia, atención y respeto es una forma de retribuir su esfuerzo y fortalecer el tejido social", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega refrendó el compromiso del DIF Municipal y del Gobierno local por seguir impulsando actividades y programas que fortalezcan la integración, la participación y la calidad de vida de las personas adultas mayores.

La posada permitió reforzar los lazos comunitarios y ofrecer un momento de esparcimiento y convivencia, reconociendo la importancia de las personas adultas mayores dentro de la vida social del municipio.

Desde el DIF Municipal, se continuará promoviendo este tipo de acciones que fomentan la participación, el respeto y la atención integral a las personas adultas mayores, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y al sentido de comunidad.