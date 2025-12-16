DIF Frontera prepara apoyos alimentarios para diciembre: María Fernanda Martínez

FRONTERA, COAHUILA.- La presidenta honoraria del DIF Frontera, María Fernanda Martínez Pérez, informó que ya se preparan para llevar apoyos alimentarios a las personas que se encuentran en situación de mayor necesidad, mediante la entrega de comidas y despensas, como parte de las acciones solidarias que se realizan en esta temporada decembrina.

Detalló que el próximo 24 de diciembre la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezará una visita especial para compartir un platillo navideño con los beneficiarios, además de llevar regalos y algunas sorpresas, con el objetivo de brindar un momento de cercanía y apoyo a quienes más lo requieren.

Martínez Pérez señaló que actualmente el padrón del DIF contempla entre 55 y 60 personas, sin embargo, este puede incrementarse conforme se presenten nuevas necesidades. Agregó que la ciudadanía puede reportar a personas que consideren requieren apoyo, acudiendo directamente a las oficinas del DIF en la colonia Borja o al centro comunitario ubicado en la colonia La Sierrita.

Asimismo, indicó que se tiene contemplado el Operativo Abrigo, así como la instalación de centros de acopio para recibir donaciones por parte de la población, invitando a sumarse a estas acciones en beneficio de los sectores más vulnerables del municipio.

Esta acción del DIF Frontera es de gran importancia, ya que fortalece el apoyo directo a los sectores más vulnerables del municipio, especialmente en una temporada en la que las bajas temperaturas y las carencias económicas se resienten con mayor intensidad.

A través de la entrega de alimentos, despensas y el acompañamiento humano, se brinda no solo ayuda material, sino también un mensaje de solidaridad y cercanía por parte de las autoridades, reafirmando el compromiso de atender a quienes más lo necesitan y de fomentar la participación ciudadana para ampliar el alcance de estos apoyos.