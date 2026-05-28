Detienen a hombre por robos en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Los constantes robos registrados en la zona centro de San Buenaventura ya tienen a un presunto responsable detenido, informó el director de Seguridad Pública, Christian Rolando Venegas Bueciaga, quien aseguró que la persona había sido arrestada anteriormente por delitos similares.

El jefe policiaco explicó que durante la noche del miércoles se logró la captura del presunto ladrón, luego de que cometiera nuevos atracos relacionados con el robo de cableado, focos y lámparas en distintos puntos del municipio.

"Tenemos un negocio de aquí del municipio de Buenaventura y anoche mismo se detuvo ya la persona y ya está puesta a disposición, nada más a esperar que las personas se arrimen al Ministerio Público para poner la denuncia", señaló.

Indicó que el sospechoso ya estaba plenamente identificado por las autoridades debido a antecedentes previos por el mismo delito. "Fue una persona que ya teníamos identificada, de hecho ya había estado anteriormente detenida por el mismo tema de robo", comentó.

El funcionario detalló que la detención se realizó cerca de las 11 de la noche y posteriormente el individuo fue consignado ante el Ministerio Público, aunque advirtió que es indispensable que las víctimas formalicen las denuncias para evitar que el detenido recupere su libertad en pocas horas.

"Es importante que pongan su denuncia al Ministerio Público, porque si no, nosotros lo podemos agarrar y meter y bueno, pues va a salir esa persona después de las 48 horas", expresó.

Venegas Bueciaga agregó que la mayor afectación por estos robos se ha concentrado en la zona centro del municipio, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades y denunciar formalmente cada caso.