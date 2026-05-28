Curso de Braille concluye en Coahuila: más inclusión para todos

SALTILLO, COAH.- Durante las últimas semanas del proceso electoral se han intensificado las restricciones y prohibiciones para los funcionarios públicos, informó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, quien aseguró que actualmente la dependencia se mantiene enfocada en labores permitidas por la ley, principalmente supervisión de obras y actividades de capacitación.

El funcionario explicó que en días recientes acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas a la Región Centro del estado para supervisar obras de infraestructura social, mientras que en oficinas continúan con trabajos de planeación y programación de proyectos.

"Estamos haciendo mucho trabajo de escritorio, de planeación y programación, además de seguir con actividades de inclusión que ya estaban previstas", comentó.

Entre las acciones que mantiene activas la dependencia destacó los talleres de Lengua de Señas Mexicana, los cuales arrancarán esta misma semana en la Región Sureste, específicamente en Parras y Saltillo.

Asimismo, señaló que continúa desarrollándose el diplomado sobre racismo, el cual incluso ha despertado interés internacional y actualmente cuenta con más de 350 personas registradas, con clases presenciales y virtuales cada semana.

Martínez y Morales también informó que este viernes concluirá el primer curso de lectura y escritura en Braille dirigido al público en general, el cual se impartirá durante todos los viernes del mes de mayo.

Destacó que cada vez más personas se suman a este tipo de capacitaciones enfocadas en inclusión, lo que ha permitido ampliar el número de ciudadanos con herramientas para comunicarse con personas con discapacidad auditiva.

"Cada vez hay más personas que se integran a este proyecto incluyente y que ahora tienen la posibilidad de comunicarse con una persona con discapacidad auditiva", finalizó.