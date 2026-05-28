Violaciones a derechos humanos en Coahuila tras suicidio en Cefereso 18

Ramos Arizpe, Coahuila.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 19/2026 tras documentar irregularidades y omisiones en la atención y en la investigación del suicidio de una persona privada de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con la investigación del organismo, la víctima, quien formaba parte de la comunidad LGBTIQ+, ingresó al penal el 28 de diciembre de 2020 y contaba con antecedentes de bipolaridad, hiperactividad e ideación suicida. La CNDH acreditó que, pese a conocerse el estado de salud emocional y mental de la persona, únicamente recibió una valoración psicológica durante el tiempo que permaneció privada de la libertad. La persona fue encontrada sin vida el 22 de febrero de 2023 al interior del centro penitenciario.

La recomendación fue dirigida tanto al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social como a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, al concluirse violaciones a derechos humanos relacionados con la protección de la salud, integridad personal, seguridad jurídica y derecho a la vida. Asimismo, el organismo señaló que la Fiscalía de Coahuila no realizó una investigación integral del caso, ya que omitió analizar el probable ejercicio ilícito del servicio público y no profundizó en posibles responsabilidades derivadas de omisiones del personal de salud del Cefereso 18.

La CNDH también determinó que no se elaboró una narración temporal contrastada de los hechos ni se investigó el perfil de la víctima desde una perspectiva adecuada, lo que vulneró el derecho al acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas indirectas. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Coahuila no ha emitido una postura pública sobre la recomendación 19/2026 ni sobre los señalamientos realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.