Detienen a joven por presunto robo en el centro de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.— Elementos del Mando Coordinado de la Policía Municipal lograron la detención de Carlos Alberto N, de 26 años, señalado por su presunta participación en un robo ocurrido la mañana de este día en el primer cuadro de la ciudad.

Detalles confirmados

De acuerdo con el reporte oficial, la ubicación y aseguramiento del individuo se derivó de los patrullajes preventivos permanentes, así como de un señalamiento difundido a través de la plataforma Facebook, donde se alertó sobre el hecho.

Tras su detención, el joven fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.

Acciones de la autoridad

La corporación informó que mantendrá los operativos de vigilancia e invitó a las personas afectadas por robos a presentar su denuncia formal.