Inauguran periodo escolar Febrero–Julio 2026 en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con la presencia de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, se llevó a cabo el Acto Inaugural del periodo escolar Febrero–Julio 2026 en el CONALEP Frontera, reafirmando el respaldo del Gobierno Municipal con la educación media superior y hacia la preparación técnica de las y los jóvenes del municipio.

La ceremonia reunió a autoridades educativas, estatales, personal docente y alumnado del plantel. El director de la institución, Mario Alberto Martínez Palacios, dio la bienvenida y destacó la importancia de iniciar el semestre con objetivos claros, disciplina y trabajo coordinado entre estudiantes y docentes.

Durante el evento se realizó la entrega de equipo académico que fortalecerá la formación técnica, entre ellos libros de texto y un módulo de práctica de control y electroneumática, herramientas que permitirán a las y los alumnos ampliar sus competencias profesionales y su preparación para el sector productivo.

Asimismo, se reconoció el talento estudiantil mediante la entrega de un reconocimiento a Ángel Mario Flores Aguirre por obtener el quinto lugar en el Torneo Dividing Tables, así como a su asesora, la ingeniera Maribel Arellano de León, por su dedicación y acompañamiento académico.

En su intervención, el director general de CONALEP Coahuila, Alfio Vega de la Peña, subrayó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para consolidar una educación técnica sólida y alineada a las necesidades del entorno laboral.

La alcaldesa dirigió un mensaje a la comunidad estudiantil en el que destacó que la educación es la base del progreso individual y colectivo. Posteriormente realizó la declaratoria inaugural del periodo Febrero–Julio 2026, exhortando a las y los jóvenes a asumir este nuevo ciclo con compromiso, responsabilidad y visión de futuro.