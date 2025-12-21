Actos vandálicos en ciclovía de Frontera ponen en riesgo a ciclistas

FRONTERA, COAHUILA.- La ciclovía ubicada sobre la carretera 30 se ha convertido en blanco constante de actos vandálicos, debido a que personas han estado tirando y robando los llamados "fantasmas" colocados para delimitar el área destinada a los ciclistas.
Autoridades de Transporte y Vialidad señalaron que esta situación no obedece a fallas en la infraestructura, sino a acciones cometidas por los propios ciudadanos, quienes dañan o retiran las señalizaciones colocadas para garantizar la seguridad de quienes utilizan la ciclovía.
Indicaron que resulta complicado instalar cámaras de vigilancia en la zona, por lo que la participación ciudadana resulta fundamental para prevenir estos daños. Esto ha obligado al personal de Transporte y Vialidad a reponerlos prácticamente cada quince días, generando un gasto innecesario para el municipio.
"Aquí son nuestros propios ciudadanos los que nos hacen daño y nos cuesta volver a reparar. Por eso los comités de seguridad son importantes, ellos nos ayudan a estar al pendiente y hasta a grabar cuando malhechores dañan o roban las señalizaciones", expresaron.
Incluso, se dio a conocer que en una ocasión un particular utilizó su vehículo para retirar los señalamientos con el fin de poder circular por el espacio exclusivo para ciclistas, poniendo en riesgo a quienes hacen uso de esta vía.
Finalmente, las autoridades reiteraron que el objetivo de la ciclovía es ofrecer a la ciudadanía un espacio seguro y confiable para transitar sin preocupaciones, por lo que hicieron un llamado a respetar las instalaciones y a denunciar cualquier acto vandálico que atente contra la seguridad y el patrimonio municipal.