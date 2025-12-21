Queja de usuaria lleva a investigación a taxi en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Transporte y Vialidad en Frontera, José Ángel Ibarra Guajardo, advirtió que no se permitirán incrementos arbitrarios en las tarifas del servicio de taxi durante la temporada decembrina, por lo que se inició una investigación en contra de un chofer.

Lo anterior, luego de que el Departamento de Transporte y Vialidad del municipio recibiera una queja formal en contra de un taxista por presuntamente exceder el cobro autorizado, hecho que derivó en la apertura de una carpeta de investigación para aplicar las sanciones correspondientes.

De acuerdo con la denuncia, una usuaria señaló que el traslado habitual desde su lugar de trabajo hasta su domicilio tiene un costo de 40 pesos; sin embargo, en esta ocasión el conductor le cobró 85 pesos, más del doble de la tarifa regular. La afectada indicó que no recibió una explicación clara sobre el aumento, por lo que decidió acudir ante la autoridad municipal.

Ibarra Guajardo detalló que, tras recibir la queja, se inició el procedimiento correspondiente para identificar al conductor involucrado y determinar la sanción, la cual puede ir desde una multa económica hasta la suspensión del permiso, dependiendo de la gravedad del caso y si existe reincidencia.

"Estas fechas hay mayor movimiento de personas, pero eso no justifica que los operadores incrementen el costo del servicio de manera arbitraria. Cualquier aumento no autorizado constituye una falta y será sancionado conforme al reglamento", sostuvo el funcionario.