Carlos Villarreal apoya a personas con discapacidad en Monclova

Monclova, Coah.- Con el compromiso de impulsar la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal visitó el Centro de Atención Múltiple (CAM) 14, donde alumnas, alumnos y exalumnos presentaron un proyecto productivo de arcones navideños.

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, el alcalde convivió con las y los participantes, quienes compartieron los resultados del proyecto y realizaron la entrega de las utilidades generadas, mismas que fueron distribuidas de manera equitativa entre quienes integraron esta iniciativa, reflejo del trabajo en equipo y la constancia.

El Gobierno Municipal, en coordinación con el DIF Monclova, impulsa programas permanentes orientados a la inclusión de personas con discapacidad, mediante apoyos funcionales, terapias, capacitación y acciones que fortalecen su autonomía y participación activa en la vida comunitaria.

Durante la visita, el alcalde Carlos Villarreal reconoció el valor de este tipo de proyectos: "Para mi familia es un honor respaldar iniciativas que fortalecen las habilidades y el desarrollo personal de las y los alumnos. Felicito a quienes participaron, a sus familias y al equipo docente por creer en sus capacidades y convertir el esfuerzo en resultados", expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo de la maestra Elvia, el profesor Juan Héctor y el profesor Beto Medina, así como el acompañamiento de madres y padres de familia.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado y el DIF Monclova para impulsar acciones que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.