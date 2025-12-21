Contactanos
Coahuila

Carlos Villarreal apoya a personas con discapacidad en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal visitó el Centro de Atención Múltiple 14 para conocer el proyecto de arcones navideños.

Por Staff / La Voz - 21 diciembre, 2025 - 07:57 a.m.
Carlos Villarreal apoya a personas con discapacidad en Monclova
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Monclova, Coah.- Con el compromiso de impulsar la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal visitó el Centro de Atención Múltiple (CAM) 14, donde alumnas, alumnos y exalumnos presentaron un proyecto productivo de arcones navideños.

      Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, el alcalde convivió con las y los participantes, quienes compartieron los resultados del proyecto y realizaron la entrega de las utilidades generadas, mismas que fueron distribuidas de manera equitativa entre quienes integraron esta iniciativa, reflejo del trabajo en equipo y la constancia.

       

      El Gobierno Municipal, en coordinación con el DIF Monclova, impulsa programas permanentes orientados a la inclusión de personas con discapacidad, mediante apoyos funcionales, terapias, capacitación y acciones que fortalecen su autonomía y participación activa en la vida comunitaria.

      Durante la visita, el alcalde Carlos Villarreal reconoció el valor de este tipo de proyectos: "Para mi familia es un honor respaldar iniciativas que fortalecen las habilidades y el desarrollo personal de las y los alumnos. Felicito a quienes participaron, a sus familias y al equipo docente por creer en sus capacidades y convertir el esfuerzo en resultados", expresó.

      Asimismo, reconoció el trabajo de la maestra Elvia, el profesor Juan Héctor y el profesor Beto Medina, así como el acompañamiento de madres y padres de familia.

       

      El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado y el DIF Monclova para impulsar acciones que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados