Cuatrimotos mejorarán la seguridad en Cuatro Ciénegas, anuncia Víctor Leija

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la atención en las zonas más alejadas del municipio, el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas adquirirá cuatrimotos que permitirán un acceso más rápido y eficiente a sectores donde no es posible ingresar con vehículos convencionales, informó el alcalde Víctor Leija Vega.

El edil explicó que esta acción forma parte del compromiso de la administración municipal por reforzar la seguridad, en coordinación con la estrategia implementada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la cual ha contemplado inversiones históricas durante 2025.

"Tenemos un compromiso con la ciudadanía de mejorar la seguridad de la mano de la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Este 2025 fue de una inversión histórica con cámaras de vigilancia, patrullas nuevas, rehabilitación de unidades y equipamiento de los elementos; para el próximo año seguiremos con estas acciones", señaló.

Leija Vega detalló que se prevé la adquisición de alrededor de tres cuatrimotos, las cuales facilitarán los recorridos en zonas de difícil acceso, además de representar un ahorro en el consumo de combustible. Indicó que este tipo de unidades permitirá una respuesta más rápida en situaciones donde las patrullas no pueden ingresar.

"Hay lugares donde a veces se nos pierden entre la maleza y es más rápido llegar con cuatrimotos", agregó el alcalde.

Finalmente, adelantó que se continuará con el aumento del número de cámaras de video vigilancia y con la estrategia de seguridad para seguir disminuyendo los delitos, destacando que los robos a casa habitación y el narcomenudeo han registrado una reducción cercana al 30 por ciento en el municipio.