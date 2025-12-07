Accidente en García NL: incendio de tráiler provoca cierre de la autopista

García, NL.– Un fuerte accidente ocurrido la tarde de este domingo mantiene completamente cerrada la Autopista a Saltillo desde las 18:00 horas, luego de que un tráiler chocara y terminara envuelto en llamas a la altura del kilómetro 65.

Cientos de automovilistas varados en la autopista a Saltillo

El siniestro generó afectaciones a lo largo del tramo del km 54 al 83, obligando a las autoridades a desviar el tránsito hacia la carretera libre para evitar mayores riesgos. La autopista registra una fuerte acumulación de vehículos en el sentido Monterrey–Saltillo.

Acciones de las autoridades para controlar el incendio

Cientos de automovilistas permanecen varados desde hace varias horas mientras corporaciones de auxilio, Protección Civil y fuerzas de seguridad trabajan para sofocar el incendio y retirar los restos de la unidad siniestrada.

Desvío de tránsito hacia la carretera libre para evitar riesgos

Hasta el momento no se ha confirmado si el accidente dejó personas lesionadas o víctimas mortales, debido a que las labores continúan en la zona. Autoridades exhortaron a los conductores a evitar la autopista de cuota y tomar rutas alternas mientras se restablece la circulación.