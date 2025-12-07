Nancy Hernández participa en reunión sobre desaparecidos en Monclova

La representante del colectivo de familias de personas desaparecidas en Monclova, Nancy Hernández, acudió a Saltillo para participar en la última reunión del año encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde se abordaron ajustes en áreas forenses, así como el presupuesto destinado a gastos funerarios y apoyos de alimentación para familias buscadoras.

En entrevista, Hernández explicó que durante el encuentro se informó sobre cambios en el personal forense, con el objetivo de fortalecer las labores de identificación de restos humanos y atención a casos pendientes en el estado. Asimismo, se revisó la aplicación de recursos públicos para garantizar la cobertura de gastos funerarios en casos de identificación, además de apoyos básicos de alimentación para los colectivos que participan activamente en jornadas de búsqueda.

Uno de los puntos más relevantes para las familias de la Región Centro fue la confirmación de que para el año 2026 se iniciarán trabajos de búsqueda en Monclova, específicamente en el ejido El Oro, identificado como un punto donde podrían encontrarse indicios relacionados con personas desaparecidas. Nancy Hernández señaló que este compromiso representa un avance largamente esperado por las familias que mantienen la exigencia de continuar la búsqueda en campo.

La reunión fue difundida por el gobernador Manolo Jiménez a través de sus redes sociales, donde informó que se trató del último encuentro del año con los colectivos y que se realizó también un homenaje póstumo a Blanca Martínez Bustos, reconocida activista y defensora de los derechos de las familias de desaparecidos. El mandatario reiteró su compromiso de mantener una política de diálogo permanente, acompañamiento cercano y continuidad en las acciones de búsqueda e identificación en Coahuila.