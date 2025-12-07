Aumentan accidentes provocados por alcohol

RAMSO ARIZPE, COAHUILA.- Ramos Arizpe atraviesa un repunte en los accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol, de acuerdo con autoridades municipales.

En lo que va del año, la presencia de conductores en estado de ebriedad ha sido un factor determinante en una parte importante de los percances atendidos por los cuerpos de emergencia.

Acciones de la autoridad ante el aumento de accidentes

Entre los hechos recientes destaca un choque fatal en la carretera Saltillo–Monclova. También se han registrado volcaduras y choques en zonas urbanas donde los responsables conducían después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Aunque algunos incidentes no han dejado víctimas mortales, sí han generado daños materiales importantes y la activación de operativos especiales.

Para contener la tendencia, el municipio reforzó la aplicación de alcoholímetros y endureció las sanciones. Actualmente, manejar en estado de ebriedad completa puede costar hasta casi 13 mil pesos, mientras que conducir con aliento alcohólico implica multas más elevadas que en años anteriores.

Detalles de los accidentes recientes en Ramos Arizpe

Por su parte, las autoridades llaman a la ciudadanía a evitar riesgos innecesarios y optar por un conductor designado o transporte seguro, especialmente durante fines de semana y celebraciones, cuando suele incrementarse la incidencia de estos percances.