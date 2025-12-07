Fogata mal apagada provoca incendio en Saltillo y destruye tejaban

Una fogata mal apagada habría provocado el siniestro que dejó sin hogar a un vecino; no se reportaron heridos.

SALTILLO, COAHUILA. Un tejaban ubicado en la colonia Panteones quedó completamente destruido durante la madrugada de este lunes, luego de que una fogata presuntamente encendida por su propietario para mitigar el frío originara un incendio que avanzó con rapidez entre las estructuras de lámina y madera.

Las causas del incendio: fogata mal apagada

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de la medianoche, alertando sobre un incendio en el cruce de las calles Capitán Fernando Proal y Bordo del Ferrocarril.

Al arribar, elementos de la Policía Municipal confirmaron que las llamas se extendían dentro del arroyo donde se encuentran varios tejabanes, por lo que de inmediato iniciaron la evacuación de los vecinos ante el riesgo de propagación.

Acciones de la Policía Municipal ante el siniestro

Minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos llegó al lugar y trabajó para sofocar el fuego, logrando controlarlo por completo.

Aunque no hubo personas lesionadas, la humilde vivienda quedó reducida a cenizas, dejando a su dueño sin un sitio donde resguardarse.

Impacto en la comunidad tras la pérdida del tejaban

De acuerdo con las autoridades, las primeras indagatorias apuntan a que el siniestro se originó por las brasas encendidas que quedaron de la fogata.