Abraham Segundo aclara reglamento sobre dulces en posadas escolares de la Región Centro

Las tradicionales bolsitas de dulces quedarán fuera de las posadas que se realicen al interior de escuelas públicas de la Región Centro durante este mes de diciembre, como parte de la aplicación estricta del reglamento estatal que prohíbe la venta y distribución de alimentos ultra procesados dentro de los planteles.

El director de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, informó que el personal docente ya recibió indicaciones precisas para evitar el ingreso de pastelillos, frituras, golosinas y bebidas azucaradas durante cualquier actividad escolar, incluidas celebraciones decembrinas, a fin de cumplir con la normativa que entró en vigor desde marzo de este año.

"Aunque sabemos que es una temporada de alimentos tradicionales, dentro de las escuelas debemos mantener el control. No está permitido entregar bolsitas con dulces ni productos considerados comida chatarra", explicó el funcionario, quien agregó que se realizarán supervisiones para garantizar el respeto a estas disposiciones.

Reconoció que uno de los principales retos radica en la participación de algunos padres de familia, quienes organizan festejos fuera de los centros educativos donde no es posible aplicar la regulación. "Lo que ocurre fuera del plantel ya no está bajo nuestra competencia, pero dentro de las escuelas debemos hacer cumplir la norma", puntualizó.

Por su parte, especialistas en nutrición consultados señalaron que si bien la promoción de hábitos saludables en las escuelas es fundamental, también debe fomentarse una cultura de equilibrio. Indicaron que permitir consumos ocasionales y controlados, acompañados de educación alimentaria, puede resultar más efectivo que aplicar prohibiciones absolutas.