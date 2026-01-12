Banco de Alimentos de México moderniza su infraestructura en Monclova

Con una inversión cercana a los 700 mil pesos, este lunes se dio el banderazo de arranque a la obra de ampliación y modernización del Cuarto de Congelación del Banco de Alimentos de México (BAMX) Monclova, proyecto que permitirá prácticamente duplicar la capacidad de almacenamiento de alimentos.

Durante el arranque de la obra, Rolando Villarreal, presidente del Consejo, explicó que se trata de una ampliación de aproximadamente una cuarta parte del espacio actual; sin embargo, destacó que el proyecto implica un cambio total de los equipos y una modernización integral de la infraestructura.

Detalló que el cuarto de congelación existente tiene más de 20 a 25 años de antigüedad, por lo que se instalarán paredes con mayor aislamiento, tecnología más moderna, mayor altura y accesos más funcionales que permitan el uso de mejores equipos para el manejo de materiales y una operación más eficiente.

Con esta obra, la capacidad de almacenamiento pasará de 26 a 50 metros cúbicos, lo que permitirá conservar una mayor cantidad de alimentos y mejorar su distribución de manera más ordenada. Destaco que actualmente se apoya a 2 mil 200 familias, cerca de 8 mil personas.

Rolando Villarreal señaló que los recursos para este proyecto provienen principalmente de empresarios, a través del impuesto sobre nómina, canalizados mediante la Fundación del Empresariado Coahuilense A.C. (FEC), en coordinación con Cáritas Región Siderúrgica y el BAMX Monclova.

Se estima que la obra quede concluida y en operación en un plazo aproximado de un mes.