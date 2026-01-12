Cancelan trámites de regularización de vehículos extranjeros: Armando García Grimaldo

Hasta el 2030 se tendrá un nuevo decreto de regularización de vehículos extranjeros, luego de que el pasado 31 de diciembre se cancelaran los trámites, indicó el coordinador nacional de la UCD Nacional, quien señaló que esta medida ocasionará la disminución de los precios de los autos americanos que actualmente están a la venta.

Armando García Grimaldo dijo que contrario a lo que algunas personas señalaron sobre la publicación de un nuevo decreto para la regularización de autos de procedencia extranjera con nuevos lineamientos, es un hecho de que no se lanzará un nuevo decreto sino hasta el cierre del sexenio.

"Es un hecho que no va a haber ninguna ampliación del decreto, ya concluyó, mi punto de vista particular es que el siguiente decreto lo estaríamos viendo alrededor del 2030, como ha sido siempre, al cierre de cada sexenio".

Tras la suspensión del decreto, se prevé que sea hasta finales del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum cuando se emita uno nuevo, y que se busque generar simpatías para la elección presidencial.

Señaló que el decreto emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue atípico, al durar cuatro años, lo que abrió la puerta para que muchas personas lo aprovecharan para hacer negocio y se perdiera el tema social.

Se desconoce cuántos lotes de autos americanos se crearon, pero dijo que es una cantidad importante y la cancelación del decreto impactará en el precio de las unidades, que irán a la baja.

"Esto es la ley de la oferta y la demanda, cuando la gente deje de comprar (porque ya no se pueden regularizar), los precios van a tener que bajar y con el tiempo ya no van a traer más vehículos", indicó.