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Coahuila

No paran presuntas extorsiones en Hidalgo y Mina, Nuevo León; abogado Luis Quintero encabeza denuncias

Los automovilistas en Hidalgo enfrentan multas excesivas que afectan su economía y bienestar.

Por Adriana Cruz - 27 abril, 2026 - 10:40 a.m.
No paran presuntas extorsiones en Hidalgo y Mina, Nuevo León; abogado Luis Quintero encabeza denuncias
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      Ciudadanos y automovilistas continúan denunciando presuntos abusos por parte de agentes de tránsito en los municipios de Hidalgo y Mina, Nuevo León, donde aseguran siguen imponiéndose multas excesivas a personas que transitan por la zona.

      De acuerdo con los afectados, los oficiales detienen a conductores bajo supuestas infracciones como exceso de velocidad, licencia vencida o poner en riesgo a terceros, obligándolos a pagar cantidades elevadas para poder continuar su camino.

      Acciones legales de Luis Quintero

      Entre los casos exhibidos destaca un recibo por 5 mil 200 pesos, presuntamente expedido por la Dirección de Tránsito Municipal de Hidalgo, en el que se señalan diversas faltas en un mismo documento.

      El abogado Luis Quintero, quien representa a varios de los afectados, informó que ya se preparan nuevas acciones legales y que suman más de diez denuncias entre amparos y querellas penales contra quienes resulten responsables.

      Quintero señaló que estas prácticas afectan principalmente a familias, trabajadores y personas que viajan por necesidad o emergencia, muchas de ellas sin recursos para cubrir multas de esa magnitud.

      Denuncias y solicitud de intervención

      Asimismo, pidió la intervención de autoridades estatales y organismos anticorrupción para investigar la actuación de los agentes viales y sancionar cualquier irregularidad.

      Mientras tanto, continúan llegando más personas en busca de asesoría legal, por lo que aseguró que el problema persiste y sigue generando inconformidad entre automovilistas.

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