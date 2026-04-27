No paran presuntas extorsiones en Hidalgo y Mina, Nuevo León; abogado Luis Quintero encabeza denuncias

Ciudadanos y automovilistas continúan denunciando presuntos abusos por parte de agentes de tránsito en los municipios de Hidalgo y Mina, Nuevo León, donde aseguran siguen imponiéndose multas excesivas a personas que transitan por la zona.

De acuerdo con los afectados, los oficiales detienen a conductores bajo supuestas infracciones como exceso de velocidad, licencia vencida o poner en riesgo a terceros, obligándolos a pagar cantidades elevadas para poder continuar su camino.

Acciones legales de Luis Quintero

Entre los casos exhibidos destaca un recibo por 5 mil 200 pesos, presuntamente expedido por la Dirección de Tránsito Municipal de Hidalgo, en el que se señalan diversas faltas en un mismo documento.

El abogado Luis Quintero, quien representa a varios de los afectados, informó que ya se preparan nuevas acciones legales y que suman más de diez denuncias entre amparos y querellas penales contra quienes resulten responsables.

Quintero señaló que estas prácticas afectan principalmente a familias, trabajadores y personas que viajan por necesidad o emergencia, muchas de ellas sin recursos para cubrir multas de esa magnitud.

Denuncias y solicitud de intervención

Asimismo, pidió la intervención de autoridades estatales y organismos anticorrupción para investigar la actuación de los agentes viales y sancionar cualquier irregularidad.

Mientras tanto, continúan llegando más personas en busca de asesoría legal, por lo que aseguró que el problema persiste y sigue generando inconformidad entre automovilistas.