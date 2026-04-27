Alumnos de Múzquiz competirán en la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales

Múzquiz, Coahuila.– Alumnos del municipio de Múzquiz participarán en la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, que se llevará a cabo en la ciudad de Monclova, donde pondrán en alto el nombre de su municipio.

Las y los estudiantes competirán en diversas disciplinas deportivas como atletismo (varonil y femenil), fútbol 5 femenil, ajedrez, béisbol 5 mixto y handball (varonil y femenil), destacando por su preparación, talento y espíritu competitivo.

Los estudiantes de Múzquiz competirán en disciplinas como atletismo y fútbol.

Para su participación en esta importante justa deportiva, las y los alumnos reciben el apoyo por parte del Gobierno Municipal de Múzquiz en el traslado a la ciudad de Monclova, facilitando así su asistencia y fortaleciendo el impulso al deporte en el municipio.

El Gobierno Municipal apoya a los jóvenes en su traslado a Monclova.

En representación de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, asistirá el profesor Gerardo Múzquiz Loo, quien acompañará a la delegación y brindará su respaldo a las y los jóvenes deportistas.

Asimismo, se contará con la presencia del profesor Urbano Flores Rodríguez, así como del profesor Edgar Ibarra, en representación de las escuelas primarias del sistema estatal del municipio.

La alcaldesa Laura Jiménez respalda a la delegación de Múzquiz.

El Gobierno Municipal de Múzquiz les desea el mayor de los éxitos en esta importante competencia y reitera su compromiso de seguir apoyando a las y los deportistas que con esfuerzo y dedicación representan y ponen en alto el nombre de Múzquiz.