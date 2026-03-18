Choque carambola en Sabinas: Adolfo N y varios vehículos involucrados

SABINAS, COAH.- Durante la tarde de este miércoles se registró un choque tipo carambola en la intersección de la avenida Cuauhtémoc con Guerrero, en la ciudad de Sabinas.

El percance generó la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal y cuerpos de emergencia de la Benemérita Cruz Roja Mexicana.

En el accidente se vieron involucrados varios vehículos, entre ellos una camioneta Honda CRV color negro con placas FEY-263-C, un automóvil Nissan Versa con placas GDY-427-C conducido por Adolfo N, así como un Dodge Intrepid color guindo con placas FJH-305-B, cuya conductora presuntamente responsable se retiró del lugar tras el impacto.

De acuerdo con los afectados, la tripulante del Intrepid aceleró la marcha y colisionó contra los otros dos vehículos, provocando la carambola en la avenida Cuauhtémoc, una de las áreas más transitadas de esta localidad.

Los socorristas brindaron atención inmediata a las partes afectadas pues se informó que, algunos de ellos resultaron con golpes contusos durante las maniobras de auxilio.

Finalmente, las autoridades municipales recabaron la información necesaria para elaborar el Informe Policial Homologado, con el fin de deslindar responsabilidades y dar seguimiento al caso conforme a la ley.