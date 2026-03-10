Sabinas se prepara para el evento musical Buscando Talento Coahuila 2026

SABINAS, COAH.- El municipio de Sabinas, Coahuila, se prepara para recibir el magno evento musical 'Buscando Talento Coahuila 2026', así lo dio a conocer el licenciado Benjamín Zamora Campos, representante de Futurista Record en México.

La cita está programada para los días 19, 20 y 21 de marzo en el estadio 'David Yutani', con la participación de 50 grupos musicales provenientes de distintos puntos del estado.

De acuerdo con la organización, el jueves 19 competirán 25 agrupaciones registradas de municipios como Múzquiz, San Juan de Sabinas, Torreón, Saltillo y Monclova, en sí, de todo el Estado de Coahuila, de los cuales, cinco pasarán a la gran final.

El viernes 20 se presentarán los 25 grupos restantes, de los cuales también se seleccionarán cinco finalistas que se enfrentarán en la última jornada del domingo.

El evento contará con dos escenarios: uno destinado a las competencias de los 50 grupos y otro exclusivo para la gran final. Las presentaciones se realizarán de 5:00 de la tarde a 2:00 de la mañana y al término de cada jornada se ofrecerán conciertos de agrupaciones reconocidas.

El jueves se presentarán Tropa Estrella, Tropical Panamá, La Mera Vena, Kings del Wepa y Los Super de Rosita.

El viernes será el turno de Chicos de Barrio, Gerardo y su Cuarta Dimensión, Fuego Indio y Poder Cubano, mientras que el sábado se vivirá un 'Mano a Mano' entre Grupo Flash y Reyes Locos.

Además, se contará con la participación de Massoro, Grupo Época y el cierre estelar con la Rebelión de Teo Sánchez.

Todos los espectáculos serán gratuitos y abiertos a las familias de la Región Carbonífera.

Finalmente, se informó que cada grupo participante dispondrá de cinco minutos para interpretar un popurrí, siendo evaluados por un jurado en aspectos como calidad musical, vestuario y presencia escénica. Los tres primeros lugares recibirán premios especiales, consolidando este evento como una plataforma para impulsar el talento coahuilense, destacó el licenciado Benjamín Zamora.