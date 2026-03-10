Pandilleros atacan a estudiante en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un estudiante de la Escuela Secundaria del Estado 'Profesor Agustín Terrazas Menchaca' fue agredido con machetes por un grupo de más de seis personas, los hechos ocurrieron la noche del lunes en el barrio El Alto.

El menor, identificado como José Francisco, de 14 años de edad, resultó con dos heridas en diferentes partes del cuerpo, tras el ataque premeditado.

La madre de familia, Leticia Rivera, relató que su hijo había salido a la tienda ubicada a unas ocho cuadras de su domicilio. En el trayecto, una joven comenzó a insultarlo, situación que derivó en que, al regresar, varios pandilleros ya lo esperaban para agredirlo con armas blancas.

Rivera expresó su preocupación y dolor por lo ocurrido, señalando que la violencia se ha vuelto cada vez más frecuente y que los adolescentes son las principales víctimas de estos grupos.

'Mi hijo apenas iba llegando a la casa cuando lo rodearon y lo atacaron con un machete', narró con indignación.

Tras el ataque, elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal lograron detener a uno de los presuntos responsables, quien permanece en las celdas preventivas.

La autoridad informó que será turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público para que se determine el delito correspondiente y se continúe con las indagatorias.

Mientras tanto, vecinos del barrio en mención solicitan se garanticen medidas de protección en los jóvenes que, como José Francisco, solo buscan llevar una vida normal.