Agentes capturan a dos individuos tras asalto a tienda en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la captura de dos individuos relacionados con el asalto a una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Presidente Juárez en esta ciudad.

El delegado de la Fiscalía en la Carbonífera, Lic. Diego Garduño Guzmán, informó que la acción se llevó a cabo en un operativo que permitió asegurar a los presuntos responsables en un lapso menor a tres horas.

De acuerdo con la autoridad, el primer detenido fue asegurado en menos de dos horas tras el reporte del ilícito, quedando a disposición de la Fiscalía para determinar su situación jurídica. La rápida respuesta de los agentes permitió dar seguimiento a las investigaciones y ubicar a un segundo implicado en el caso.

Una hora después, se concretó la detención del segundo individuo, quien habría participado de manera indirecta en el hurto. Los detenidos, ambos mayores de edad, fueron identificados como Uriel y José N., señalados como responsables de la operación delictiva en el comercio afectado.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones correspondientes para continuar con el proceso legal.

El delegado de la Fiscalía destacó que actualmente se integra la carpeta de investigación con las diligencias solicitadas por el Fiscal General del Estado, Federico Fernández.

Señaló que tanto el Ministerio Público como la policía trabajan con exhaustividad para desarticular este tipo de operaciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Finalmente, respecto a posibles antecedentes delictivos de los detenidos, el delegado indicó que ya se giraron los oficios correspondientes para obtener dicha información.