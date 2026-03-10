Diego Garduño refuerza operativos de seguridad en Coahuila: Semana Santa 2026

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- En vísperas del éxodo vacacional de Semana Santa 2026, la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, anunció el reforzamiento de operativos de presencia y vigilancia en carreteras y puntos de mayor concurrencia ciudadana.

El objetivo es garantizar que las familias y visitantes disfruten de unas vacaciones seguras, atendiendo las indicaciones del Fiscal General del Estado, Dr. Federico Fernández Montañez.

El delegado de la Fiscalía en esta cuenca, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que, se busca brindar seguridad tanto a los habitantes de la Carbonífera como a los paisanos y vacacionistas que arriban durante este periodo a Coahuila.

Para ello, se implementarán operativos especiales desde su recepción hasta el traslado a destinos como Múzquiz, Sabinas o hacia el sur del estado, donde se espera un importante flujo vehicular.

Garduño Guzmán detalló que se pondrá especial atención en la carretera que conecta Juárez con Anáhuac, Nuevo León, además de los caminos rurales y las principales vías de comunicación, como la carretera Federal 57 y la estatal.

Estas rutas suelen registrar un incremento significativo de tránsito durante la temporada, por lo que se busca prevenir accidentes y situaciones de riesgo.

El delegado subrayó que, los operativos de seguridad se mantienen de manera permanente en municipios como Juárez y Progreso, con acciones de prevención y vigilancia cercanas a las comunidades ejidales.

"En materia de seguridad nunca se bajan las manos", enfatizó, recordando que la instrucción es mantener presencia constante para atender cualquier eventualidad.

Finalmente, Garduño Guzmán destacó que, estas acciones responden también al compromiso del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, de fortalecer la seguridad en todo Coahuila.

Con ello, se busca ofrecer confianza a los viajeros y habitantes, asegurando que el periodo vacacional transcurra en un ambiente de tranquilidad y protección.