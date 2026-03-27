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Coahuila

Invitan a celebrar el Día de Pascua con evento familiar en Ejido Los Álamos

Niños recibirán regalos y sorpresas en jornada de convivencia organizada por Ministerio Rancho Dos Countries.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 marzo, 2026 - 12:20 p.m.
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      EJIDO LOS ÁLAMOS, COAH.- El Ministerio Rancho Dos Countries invita a toda la comunidad a participar en su evento de Día de Pascua, que se llevará a cabo este sábado 28 de marzo en el Auditorio Municipal.

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      El registro para los niños comenzará a las 12:00 p. m., y los primeros 150 en inscribirse recibirán una canasta de regalo. Durante la celebración habrá bendiciones para todos, así como muchas sorpresas y obsequios pensados para la diversión de los más pequeños y sus familias.

      El evento comenzará a las 12:00 p.m. con registro para los niños.

      Vecinos del ejido se preparan para disfrutar de un espacio de convivencia y alegría, fomentando la unión comunitaria mientras los niños participan en las actividades y reciben sus sorpresas. No faltes a esta celebración que promete diversión y momentos especiales para toda la familia.

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