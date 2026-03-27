Invitan a celebrar el Día de Pascua con evento familiar en Ejido Los Álamos

EJIDO LOS ÁLAMOS, COAH.- El Ministerio Rancho Dos Countries invita a toda la comunidad a participar en su evento de Día de Pascua, que se llevará a cabo este sábado 28 de marzo en el Auditorio Municipal.

El registro para los niños comenzará a las 12:00 p. m., y los primeros 150 en inscribirse recibirán una canasta de regalo. Durante la celebración habrá bendiciones para todos, así como muchas sorpresas y obsequios pensados para la diversión de los más pequeños y sus familias.

El evento comenzará a las 12:00 p.m. con registro para los niños.

Vecinos del ejido se preparan para disfrutar de un espacio de convivencia y alegría, fomentando la unión comunitaria mientras los niños participan en las actividades y reciben sus sorpresas. No faltes a esta celebración que promete diversión y momentos especiales para toda la familia.