Inauguran en Saltillo el primer Centro Municipal de Atención al Autismo "TEAcompaño con amor"

SALTILLO, Coahuila.- Con un llamado a trabajar "siempre en el cómo sí", autoridades municipales inauguraron el Centro Municipal de Atención al Autismo "TEAcompaño con amor", el primero en su tipo en la ciudad, destinado a brindar atención integral a niñas, niños y sus familias dentro del espectro autista.

Durante el acto, la Presidenta Honoraria del DIF Saltillo, la Sra. Luly Lopez expresó su emoción al concretar un proyecto gestado desde el inicio de la actual administración, el cual surgió a partir de escuchar las necesidades de las familias. "Hoy se materializa un sueño", afirmó, al destacar que el centro busca ofrecer atención digna, oportuna y especializada.

"Realmente dijimos tenemos que hacer algo que realmente pueda ayudar a las familias saltillenses que tienen un miembro dentro del espectro autista. Este programa de te acompaño con amor, para Luly es un programa propio, como lo dijo lo hemos vivido en la familia desde hace tiempo, buscamos incrementar la calidad de vida de las personas, el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil" comentó el alcalde Javier Díaz.

De acuerdo con datos compartidos en el evento, la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 1% de la población vive con autismo. En el caso de Saltillo, esto podría representar más de 10 mil personas; sin embargo, solo 800 cuentan con diagnóstico, lo que evidencia una importante brecha en la detección.

El nuevo centro responde a esa necesidad. Actualmente, el DIF Saltillo tiene más de 100 niñas y niños en lista de espera para recibir atención, lo que refuerza la urgencia de espacios especializados y accesibles.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2025 mediante acercamientos con asociaciones civiles, familias y expertos en autismo. Posteriormente, se organizaron actividades como un juego con causa en colaboración con el Club Saraperos, cuyos recursos se destinaron tanto al apoyo de organizaciones como a la creación del centro.

Asimismo, el personal fue capacitado en herramientas de diagnóstico y atención, incluyendo la prueba ADOS-2 y la metodología ABA, además de formación en áreas como terapia de lenguaje, fisioterapia, psicología y educación especial.

Detalles confirmados

El modelo de atención contempla un proceso integral: desde la recepción y evaluación médica, hasta el diagnóstico y diseño de un plan personalizado que puede incluir diversas terapias según las necesidades de cada paciente.

Durante la inauguración, se reconoció el trabajo coordinado entre gobierno municipal, estatal, asociaciones civiles, instituciones educativas y sociedad organizada, destacando que este esfuerzo conjunto permitió hacer realidad el proyecto.

Además, se anunció la construcción de un edificio propio para el centro, que se espera inaugurar en el futuro, con el fin de ampliar la capacidad de atención ante la alta demanda.

"Hoy aquí habrá un equipo profesional listo para acompañar a las familias en cada paso, y lo harán con mucho amor", se subrayó al cierre del evento.