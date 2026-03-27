Lanza San Juan de Sabinas convocatoria para Cabildo Infantil 2026

Con el firme compromiso de fortalecer la participación ciudadana desde temprana edad, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, lanzó la convocatoria del Cabildo Infantil 2026, una iniciativa que refleja la importancia que la niñez y la educación tienen para el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

Dirigida a niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria que residan en Nueva Rosita, Villa de San Juan, así como en los distintos ejidos del municipio, esta convocatoria busca fomentar valores, liderazgo y sentido de responsabilidad social, brindando a las y los participantes la oportunidad de expresar sus ideas y propuestas sobre temas que impactan directamente en su entorno.

Las propuestas deberán abordar temáticas como el fomento de valores, el deporte, el cuidado del medio ambiente, la protección animal, la cultura de la paz, así como el uso de la educación y la tecnología como herramientas de desarrollo. Los trabajos serán presentados de manera escrita y posteriormente expuestos en un ejercicio de participación democrática.

Detalles confirmados

El proceso contempla la selección de finalistas por parte de un jurado especializado y la realización de un evento donde las y los participantes expondrán sus propuestas, mismas que serán evaluadas para definir a quienes integrarán el Cabildo Infantil, ocupando cargos como Presidente Municipal, Síndico y Regidores por un día.

La convocatoria establece como fecha límite para la entrega de propuestas el próximo 13 de abril, mientras que la presentación final se llevará a cabo el 17 de abril. La ceremonia de premiación está programada para el 27 de abril y la toma de protesta se realizará el 28 de abril en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal.

Impacto en la comunidad

Para el alcalde Óscar Ríos Ramírez, este ejercicio representa mucho más que una actividad institucional: es una inversión en el futuro del municipio. Bajo su visión, la niñez es el pilar fundamental para construir una sociedad más justa, participativa y preparada, donde la educación juega un papel clave en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos.

A través de este tipo de programas, la administración municipal refrenda su compromiso de generar espacios donde las niñas y niños no solo sean escuchados, sino también tomados en cuenta, impulsando así una cultura de inclusión, respeto y participación activa.

Con acciones como el Cabildo Infantil 2026, San Juan de Sabinas avanza a pasos firmes en la construcción de un mejor futuro, donde la voz de la niñez se convierte en motor de cambio.