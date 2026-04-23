Han fallecido ocho viudas de Pasta de Conchos en 2 décadas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A lo largo de veinte años de exigir justicia y el rescate de los cuerpos de sus esposos, un total de ocho viudas de Pasta de Conchos han fallecido sin ver cumplido su anhelo.

El caso más reciente es el de María del Rosario López Armendáriz de 71 años de edad del Municipio de Múzquiz, viuda del minero Jesús Viera.

María del Rosario, vecina de la colonia Fonasol, acudía con frecuencia a la mina para conocer los avances en las labores de rescate y cada aniversario luctuoso participaba en la misa que se oficiaba en los patios del complejo carbonífero. Aunque no logró ver recuperados los restos de su esposo, su familia continuará con la lucha hasta lograrlo.

Entre las viudas que también han perdido la vida se encuentran Beatriz Cermeño, Norma Vitela, la señora Botello, Alicia Pecina Carrizales, Hilda Santos Múzquiz y Martha López. En todas ellas mermó la salud y el desgaste físico con la de recuperar a sus compañeros de vida.

Estas mujeres formaron parte del grupo que desde 2006 exigió justicia, verdad y rescate tras la explosión ocurrida el 19 de febrero de ese año en la mina 8 de Pasta de Conchos. Su participación fue clave para mantener viva la memoria de los mineros y para visibilizar las demandas de las familias afectadas.

Hoy, el fallecimiento de ocho viudas simboliza el paso del tiempo y la deuda pendiente con las familias de Pasta de Conchos. Su legado permanece como testimonio de resistencia y dignidad, mientras sus hijos y nietos continúan la exigencia de recuperar los cuerpos y alcanzar la verdad sobre lo sucedido en aquella tragedia.